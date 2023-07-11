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Mounir'e Eyüp kancası

Spor Toto 1.Lig ekibi Eyüpspor, Medipol Başakşehir'de forma giyen Mounir Chouiar için harekete geçti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2023 Salı 06:50
Mounir'e Eyüp kancası
Spor Toto 1.Lig ekibi Eyüpspor, Medipol Başakşehir'de forma giyen Mounir Chouiar için harekete geçti. Boz-baykuşlarla ve oyuncunun menajeriyle görüşmelere başlayan eflatun-sarılılar, transferde büyük aşama kaydetti. Bir aksilik yaşanmaması halinde Fransız sol kanat, birkaç gün içinde imzayı atacak. Başakşehir'le olan sözleşmesi 2025'te bitecek olan 24 yaşındaki oyuncu, kiralık olarak Eyüp'e gidecek. Mounir, geçen sezonun ikinci yarısını Kasımpaşa'da kiralık olarak geçirmiş ve 16 maçta 2 gol, 1 asistlik performans ortaya koymuştu.
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