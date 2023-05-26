Haberler TFF 1.Lig Göztepe'de Şakir Özkayımoğlu'dan Bodrumspor maçı sonrası mağlubiyet açıklaması!

Göztepe'de Şakir Özkayımoğlu'dan Bodrumspor maçı sonrası mağlubiyet açıklaması!

Spor Toto 1. Lig'de play-off 1. turunda Bodrumspor'a 3-1'lik skorla mağlup olan Göztepe'de teknik sorumlu Şakir Özkayımoğlu açıklamalarda bulundu. Şakir Özkayımoğlu mağlubiyet ile ilgili dikkat çeken sözlere yer verdi. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2023 Cuma 20:50
Göztepe'de Şakir Özkayımoğlu'dan Bodrumspor maçı sonrası mağlubiyet açıklaması!

Göztepe'de Şakir Özkayımoğlu'dan, Bodrumspor mağlubiyeti sonrası dikkat çeken açıklamalar geldi.

İŞTE ŞAKİR ÖZKAYIMOĞLU'NUN MAÇ SONU SÖZLERİ

Göztepe'nin birbirine kenetlenmiş, şahane bir futbolcu grubuna sahip olduğunu aktaran Özkayımoğlu, "Buraya kadar getirip burada bırakmak bizi çok üzdü. Final maçları önemli. İçeride tecrübesiz oyuncularımız var, hata yapabilirler. Final maçında iyi olan taraf Bodrumspor'du. Bodrumspor hak ederek bugün galibiyeti aldı ve bir üst tura çıktı. Bütün oyuncu kardeşlerimi ayrı ayrı kutluyorum. İnanılmaz iş başardık. Buraya gelinceye kadar çocuklar çok çaba sarf etti." ifadelerini kullandı.



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