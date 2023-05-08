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Şampiyon Samsunspor

Spor Toto Süper Lig'e çıkmayı haftalar öncesinden garantileyen Kırmızı Şimşekler 19 Mayıs Stadı'nda düzenlenen muhteşem organizasyonla şampiyonluğu kutladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2023 Pazartesi 06:50
Şampiyon Samsunspor

Spor Toto 1. Lig'de tarihi bir başarıya imza atıp bitime 6 hafta kala Süper Lig biletini alan Samsunspor, dün 19 Mayıs Stadı'nda düzenlenen müthiş organizasyonla kupasına kavuştu. Lazer gösterileri eşliğinde hazırlanan platforma tek tek anons edilerek çıkan kırmızı-beyazlı oyuncular şampiyonluk kupasını TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den aldı.

BAŞKAN YILDIRIM: SÖZÜMÜZÜ TUTTUK

11 yıllık hasreti bitiren Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, "Sezon başında verdiğim sözü tutabildiğim için mutluyum. Bu şampiyonluğu taraftarımıza hediye ediyorum. Şimdi Süper Lig'de kalıcı olmak için çalışacağız" dedi. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu da elde edilen başarıyı taraftara armağan ederek, "Hedefimiz Süper Lig'de de başarılı olmak" diye konuştu.

KUTLAMALARDA GÖRSEL ŞÖLEN

Süper Lig'e 11 yıl sonra dönen Samsunspor, 19 Mayıs Stadı'nda düzenlenen muhteşem bir organizasyonla kupasına kavuştu. Kırmızı-beyazlı taraftarların ücretsiz olarak izleyebildiği kutlama töreninde sanatçılar İrem Derici, Özcan Deniz ve Sefo da sahne aldı. Yenilenen Spor Toto 1. Lig şampiyonluk kupası hazırlanan alevli ve lazerli görsel şovlarla birlikte Samsunspor'a verildi.

VİDEO REKOR KIRDI

Samsunspor'un şampiyonluk kupasının hazırlanış videosu sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Kupanın yapılış serüveni TFF'nin resmi twitter hesabından paylaşıldı. Özel el işçiliği kullanılarak tasarlanan yeni kupa 2 milyon etkileşimle rekor görüntülenmeye ulaştı.

BÜYÜKEKŞİ VERDİ

Samsunspor'a şampiyonluk kupasını takdim eden TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, kazanılan bu başarı için kırmızı-beyazlı camiayı kutladı. Büyükekşi, Süper Lig'de gelecek sezon yabancı kuralının nasıl işleyeceğiyle ilgili açıklamayı haftaya yapacağını ifade etti.

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