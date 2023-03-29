Lider tank gibi

Spor Toto 1. Lig'de önüne geleni deviren Samsunspor'un son kurbanı Boluspor oldu. Kırmızı-beyazlılar, Gökhan Alsan'ın 8. dakikadaki golüyle geriye düştüğü maçın ikinci yarısında şova imza attı. Tanque; 47, 53 ve 61'de attığı gollerle hat-trick yapan yaparak karşılaşmaya damgasını vurdu. 74'te Tomane ve 84'te Soner Aydoğdu'nun golleriyle Samsunspor 5-1'lik farka koştu. Yenilmezlik serisini 19 maça çıkartan ve 60 puanla liderliğini sürdüren kırmızı-beyazlılar, Süper Lig'e bir adım daha yaklaştı. 41 puanda kalan Boluspor ise play-off yarışında ağır yara aldı.