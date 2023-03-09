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90+ Tarzan

Manisa FK, uzatmalarda attığı golle galip geldi. Ege derbisinde Bodrumspor'u ağırlayan siyah beyazlı ekip, 23'te geriye düştüğü maçı 90+3'te Domgjonas ve 90+6'da Anıl'ın golleriyle kazandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2023 Perşembe 06:50
90+ Tarzan

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Manisa FK, konuğu Bodrumspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadeleye hızlı başlayan taraf Bodrumspor oldu. Misafir ekip 23. dakikada Cenk Şen'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Manisa FK beraberlik için yüklense de aradığı golü bir türlü bulamayınca karşılaşmanın ilk yarısı Bodrumspor üstünlüğü ile sona erdi. İkinci devre de karşılıklı ataklarla start aldı. Orta alan mücadelesi şeklinde geçen maçın son dakikaları ise büyük sürprize sahne oldu.


ANIL SİFTAH YAPTI
Mücadelenin Bodrumspor galibiyeti ile biteceği düşünülürken 90+3'te Domgjonas attığı golle Manisaspor'a beraberliği getirdi. 3 dakika sonra ise Anıl Koç'un golü Manisa FK lehine 3 puanı yazdırdı. Tarzan böylece play off potasına kalmak için iddiasını sürdürmüş oldu. Bodrumspor ise ilk 2 yarışında ağır bir yara aldı. Öte yandan Anıl, Manisa'da gol siftahı yaptı.


ZAFER ŞANS ESERİ DEĞİL
Manisa FK teknik direktörü Yalçın Koşukavak hak edereke kazandıklarını söyledi. Usta hoca "Şans eseri değil hak ederek kazanılmış bir galilibiyet oldu. Oyuncularımı kutluyorum. Devamını getireceğiz" dedi.

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