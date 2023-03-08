Tüm maçlar final gibi

Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, hedeflerinin şampiyonluğa ulaşıp şehri kırmızı-beyaz bayraklarla süslemek olduğunu söyledi. Eroğlu "Sakaryaspor ile çok önemli maça çıkacağız. Kalan her maçımız final gibi. İç sahada performansları yüksek. Rakibin önemli bir gücü var ama biz de güçlü bir takımız. 14 maçtır yenilmiyoruz. Kazanırsak bizi hedefe götüren bir maç olur" dedi.
Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, hedeflerinin şampiyonluğa ulaşıp şehri kırmızı-beyaz bayraklarla süslemek olduğunu söyledi. Eroğlu "Sakaryaspor ile çok önemli maça çıkacağız. Kalan her maçımız final gibi. İç sahada performansları yüksek. Rakibin önemli bir gücü var ama biz de güçlü bir takımız. 14 maçtır yenilmiyoruz. Kazanırsak bizi hedefe götüren bir maç olur" dedi.