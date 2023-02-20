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Manisa FK Yeni Malatyaspor'dan Doğukan Eemeksiz'i kadrosuna kattı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Yeni Malatyaspor'un genç kanat oyuncusu Doğukan Emeksiz’i kadrosuna kattı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2023 Pazartesi 15:11
Manisa FK Yeni Malatyaspor'dan Doğukan Eemeksiz'i kadrosuna kattı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Yeni Malatyaspor'un genç kanat oyuncusu Doğukan Emeksiz'i kadrosuna kattı.
Manisa Futbol Kulübü, 23 yaşındaki kanat oyuncusu Doğukan Emeksiz ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine Manisa FK Futbol Şube Sorumlusu Erdem Özkan katıldı. İmza töreninde konuşan yeni transfer Doğukan Emeksiz, "Projeleri, hedefleri olan bir kulüpte olduğum için mutluyum.

Manisa Futbol Kulübü'nün başarı için elimden geleni yapacağım. En kısa sürede takımıma katkı sağlayıp hedefimiz olan Süper Lig'e yükselmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Doğukan Emeksiz'e Manisa Futbol Kulübü formasıyla başarı dileyen Futbol Şube Sorumlusu Erdem Özkan ise "Doğukan bu sezon Spor Toto 1. Lig'de dikkat çeken oyunculardan biri oldu. Önemli bir oyuncuyu Manisa Futbol Kulübü ailesine kattığımız için mutluyuz. Doğukan'a Manisa Futbol Kulübü forması altında başarılar diliyorum" dedi.

Manisa Futbol Kulübü yeni transferi Doğukan Emeksiz, 5 Ocak 2000 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Futbola Sarıyer altyapısında başlayan Doğukan, daha sonra Beşiktaş altyapısına dahil oldu. 23 yaşındaki oyuncu, Sarıyer, Afjet Afyonspor ve Yeni Malatyaspor formaları giydi. Bu sezon Yeni Malatyaspor formasıyla 23 resmi maça çıkan Doğukan, 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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