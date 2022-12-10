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Denizlispor 2-1 Altay (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Denizlispor, sahasında Altay'ı Özer Özdemir'in son dakikalarda attığı 2 golle 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2022 Cumartesi 18:08
Denizlispor 2-1 Altay (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Altaş Denizlispor, konuk ettiği Altay'ı 2-1 yendi.

Altay'da 15. haftada tatil edilen Göztepe maçında bir taraftarın saldırısı sonucu yaralanan kaleci Ozan Evrim Özenç, bir hafta aradan sonra tekrar forma giydi.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Mehmet Ali Akkor, Suat Güz

Altaş Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Hakan Çinemre, Ömer Şişmanoğlu, Özer Özdemir, Bekir Turaç Böke (Dk. 65 Mayi), Schwechlen, Gökhan Süzen (Dk. 90+5 Erdal Akdarı), Emre Sağlık (Dk. 65 Muhammet Özkal), Muhammed Gönülaçar, Mustafa Çeçenoğlu, Djedje

Altay: Ozan Evrim Özenç, Naderi, Björkander, Ceyhun Gülselam, Eren Erdoğan (Dk. 89 Özgür Özkaya), Zeki Yıldırım (Dk. 67 Yusuf Tekin), Tolga Ünlü (Dk. 81 Deniz Kadah), Salih Sarıkaya, Paixao, Efe Sarıkaya, İbrahim Öztürk,

Sarı kartlar: Dk. 14 Eren Erdoğan, Dk. 51 Salih Sarıkaya, Dk. 57 Ceyhun Gülselam, Dk. 74 Yusuf Tekin (Altay), Dk. 58 Mustafa Çeçenoğlu, Dk. 75 Hakan Çinemre, Dk. 76 Schwechlen (Altaş Denizlispor)

Goller: Dk. 46 Salih Sarıkaya (Altay), Dk. 86 ve 90 Özer Özdemir (Altaş Denizlispor)

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