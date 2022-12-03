Haberler TFF 1.Lig Sakaryaspor 2-0 Erzurumspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Sakaryaspor sahasında galip!

Sakaryaspor 2-0 Erzurumspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Sakaryaspor sahasında galip!

Spor Toto 1. Lig'in 16. hafta karşılaşmasında Sakaryaspor ile Erzurumspor kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2022 Cumartesi 22:02
Sakaryaspor 2-0 Erzurumspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Sakaryaspor sahasında galip!

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Sakaryaspor ile Erzurumspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

Sakarya'ya galibiyeti getiren golleri Kabongo Kasongo ve Burak Süleyman kaydetti.

Bu sonucun ardından Sakaryaspor 22 puana yükseldi. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Erzurumspor ise 14 puanda kaldı.

Ligin 17. haftasında Sakaryaspor deplasmanda Pendikspor'la karşılaşacak. Erzurumspor ise Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak.

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Mehmet Türkmen, Erkan Akbulut, Murat Şener

Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Serkan Odabaşoğlu, Emirhan Aydoğan (Dk. 59 Kasongo), Kravets (Dk. 46 Burak Süleyman), Donkor, Hüsamettin Tut, Hakan Yavuz, İsmail Erdoğan, Roshi (Dk. 90+4 Ozan Sol), Hurşit Taşçı (Dk. 76 Milosevic), Ümit Kurt

Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Mustafa Akbaş, Hasan Batuhan Artarslan, Eren Tozlu, Rosheuvel (Dk. 81 Ufuk Budak), Furkan Özhan (Dk. 90 Celal Hanalp), Mustafa Yumlu, Cengizhan Bayrak, Alican Özfesli, Orhan Ovacıklı, Estrela

Goller: Dk. 75 Kasongo, Dk. 90+1 Burak Süleyman (Sakaryaspor)

Sarı kartlar: Dk. 22 İsmail Erdoğan, Dk. 24 Ümit Kurt, Dk. 89 Kasongo (Sakaryaspor), Dk. 24 Mustafa Yumlu, Dk. 77 Muzaffer Bilazer (Teknik direktör), Dk. 81 Eren Tozlu, Dk. 90+3 Alican Özfesli (Erzurumspor FK)

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