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Adanaspor Pendikspor: 3-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 12. hafta mücadelesinde Adanaspor, Pendikspor'u konuk etti. Önder Karaveli'nin öğrencileri Pendikspor'u 3-2'lik skorla geçmeyi başardı. İşte haberin detayları...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2022 Cumartesi 18:23
Adanaspor Pendikspor: 3-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Spor Toto 1'inci Lig'in 12'nci haftasında Adanaspor, sahasında Pendikspor'u ilk yarıda bulduğu gollerle 3-2 mağlup etti.

11'inci dakikada Adanaspor öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Hüseyin, derine inerek ortasını açtı. Ceza sahası içinde topla buluşan Jallow, rakibini çalımladıktan sonra yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

24'üncü dakikada Adanaspor atağında geriden Hakan'ın yolladığı uzun pasla bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Burak Çoban, şık bir aşırtma vuruşla topu ağlara yolladı: 2-0.

32'nci dakikada Pendikspor atağında ceza sahasına yakın bölgede topla buluşan Regattin, bekletmeden ara pasıyla Rogerio Thuram'ı gördü. Bu futbolcunun vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.

40'ıncı dakikada Adanaspor'un sağ son çizgide kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Bennasser'in ortasına yükselen Roche, düzgün bir kafa vuruşuyla farkı ikiye çıkardı: 3-1.

42'nci dakikada Pendikspor atağında topla buluşan Kappel, ceza sahasına hızla girerek bekletmeden yaptığı vuruşla topu filelere yolladı: 3-2.

61'inci dakikada Pendikspor atağında solda topla buluşan Ferhat son çizgiden ortasını yaptı. Ceza sahası içinde yükselen Kappel'in kafa vuruşunda top az farkla dışarı gitti.

90+3'üncü dakikada Adanaspor kontra atağında sağda topla buluşan Hakkı, ceza sahası içindeki Ferhat'ı gördü. Bu futbolcunun vuruşunda top kalecinin kucağında kaldı.

Karşılaşma Adanaspor'un 3-2'lik galibiyetiyle son buldu.

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