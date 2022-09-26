Haberler TFF 1.Lig Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Taşkın Aksoy oldu

Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Taşkın Aksoy oldu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği yeni teknik direktörünü açıkladı. Başkent temsilcisi Taşkın Aksoy ile anlaştığını duyurdu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 19:21 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 19:35
Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Taşkın Aksoy oldu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük görevine Taşkın Aksoy getirildi.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 55 yaşındaki teknik adam için yarın saat 12:00'de İlhan Cavcav Tesisleri'nde imza töreni düzenleneceği belirtildi.

Sezona istediği başlangıcı yapamayan başkent ekibinde 5. haftada yaşanan Tuzlaspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Metin Diyadin ile yollar ayrılmıştı.

Gençlerbirliği, 6 haftası geride kalan 1. Lig'de hanesine yazdırdığı 6 puanla 14. sırada yer alıyor.

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