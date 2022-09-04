Pendikspor 0 - 1 Boluspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında Pendikspor ile Boluspor karşı karşıya geldi.

Maçın tek golünü Boluspor'dan Landel kaydetti. Tecrübeli orta saha 29. dakikada takımı adına sahneye çıkan isim oldu.

Bu skorla birlikte Boluspor deplasmanda Pendikspor'u 1-0 mağlup etti ve puanını 7'ye çıkartarak İstanbul ekibi ile puanını eşitledi.

Maçtan dakikalar



11. dakikada topla birlikte sağ taraftan ceza sahası içine giren Regattin, ceza sahası içindeki Görkem'e pasını aktardı. Görkem'in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten az farkla auta çıktı.



12. dakikada savunma arkasına atılan topa hareketlenen Melih Okutan, ceza sahası dışına çıkan kaleci Burak'ın yanından yaptığı vuruşta top az farkla auta gitti.



27. dakikada Gökcan Kaya'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Enes'in yakın mesafeden şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.



29. dakikada Gökhan Alsan'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Burak Öğür topu oyun alanına çelerken, Landel kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1



45+4. dakikada Landel'in ceza yayı üzerinden sert şutunda kaleci Burak topu oyun alanına çeldi. Ceza sahası içi sol çaprazda topu kontrol eden Furkan bekletmeden meşin yuvarlağı içeriye çevirirken savunma topu uzaklaştırdı.



68. dakikada Enes Keskin'in ceza sahası dışından yaptığı sert şutta kaleci Çağlar gole izin vermedi.



77. dakikada Erdem Özgenç'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı ortaya iyi yükselen Nikolics'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

