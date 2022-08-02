Haberler TFF 1.Lig Ba Manisa FK’da

Ba Manisa FK’da

Transferin hareketli ekibi Manisa FK, stopere takviye yapıyor. Siyah-beyazlılar, USL Dunkerque ile sözleşmesi biten Alioune Ba'yla anlaştı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2022 Salı 06:50
Ba Manisa FK’da

Kariyerinde Fransa dışına çıkmayan 32 yaşındaki stoperle sözleşme imzalanması bekleniyor. Senegal asıllı Fransız oyuncu; Amiens, Orleans, Rouen ve Lavallios gibi takımlarda oynadı. Kariyerinde 171 maça çıktı. 35 sarı ve 7 kırmızı kart gördü.


RİZE'DE YORUMLAR AÇILDI
Çaykur Rizespor, yoruma kapatılan sosyal medya hesaplarını kulüp başkanının değişmesiyle yeniden yoruma açtı. Eski başkan Tahir Kıran ve yönetimi aldıkları kararla sosyal medya hesaplarını yoruma kapatmış ve taraftarlar tarafından tepki ile karşılanmıştı. 20 Haziran'da göreve gelen İbrahim Turgut'un aldığı kararlardan biri de bu oldu. Rizeliler artık paylaşımlara yanıt veriyor.


DENİZLİSPOR'UN BORCU 200 MİLYON TL
Denizlispor'da Başkan Mehmet Uz, 200 milyon TL borç olduğunu açıkladı. 150 milyon TL'lik borcun futbolculara olduğunu belirten Uz, "Arayıp uzlaşma yoluna gidiyoruz. Eğer borcu kapatabilirsek işadamları ve belediye başkanlarını da işin içine alıp kapanan yolları açacağız" dedi. Aissati'nin anlaşma noktasına gelmediğini belirten Uz, "'Git diyoruz, gitmiyor da. Anlaşmıyorsa yolu açık olsun" diye konuştu.

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