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Balıkesirspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Balıkesirspor ile Eyüpspor karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Balıkesirspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Balıkesirspor - Eyüpspor maçının detayları...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2022 Cuma 09:57 Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2022 Cuma 10:00
Balıkesirspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

BALIKESİRSPOR - EYÜPSPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

TFF 1. Lig'de 38. hafta maçında heyecan devam ediyor. Balıkesirspor - Eyüpspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Balıkesirspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BALIKESİRSPOR - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Balıkesirspor - Eyüpspor maçı 20 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de ve BeIn Max 2'de canlı yayınlanacak.

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