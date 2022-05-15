Haberler TFF 1.Lig Sakaryaspor'da transfer harekatı başladı!

Sakaryaspor'da transfer harekatı başladı!

TFF 2. Lig'i şampiyon tamamlayarak 12 yıl aradan sonra 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına başladı. Yeşil-siyahlılar, ilk olarak Remi Mulumba ve Ibrahima Balde'yi listesine aldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2022 Pazar 10:28
Sakaryaspor'da transfer harekatı başladı!

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvayan sakaryaspor, Teknik Direktör Tuncay Şanlı'nın talebi doğrultusunda yabancı futbolcu arayışına girdi. sakaryaspor'un kadrosuna katmayı planladığı isimler arasında Bandırmaspor forması giyen orta saha oyuncusu remi mulumba ile Giresunspor ile sezon tamamlanmadan yollarını ayıran Ibrahima Baldé yer alıyor. Ibrahima Baldé için sakaryaspor'un ciddi olarak temasa geçtiği öğrenilirken oyuncunun transfere sıcak baktığı fakat maliyetinin şimdilik transferin önündeki en büyük engel olduğu gelen bilgiler arasında. Kongolu remi mulumba için henüz teklif yapılmadığı öğrenildi.

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