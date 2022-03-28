Gözdağı verdi

Yılport Samsunspor'un yıldız oyuncusu Morkye Fofana, 2 Nisan'da oynayacakları Bandırmaspor karşılaşması için sabırsızlanıyor. 30 yaşındaki Filidişi Sahilli futbolcu, Samsun'da oynayacakları zorlu müsabakayı kazanarak play-off hedeflerine bir adım daha yaklaşmak istediklerini söyledi. Erzurumspor galibiyetiyle büyük moral bulduklarını ifade eden kırmızı beyazlı ekibin başarılı futbolcusu, bu 3 puanın anlam kazanabilmesi için Bandırmaspor'u da mutlaka yenmeleri gerektiğini ifade etti.

TAKIM ÇOK HIRSLI

Fofana, "Süper Lig'e çıkma adına kalan maçlarımızda kayıp yaşamak istemiyoruz. Önümüzdeki karşılaşma çok değerli. Sezonu play-off hattında bitirmeliyiz. Erzurum galibiyetiyle gücümüzü gösterdiğimizi inanıyorum. Takım olarak güzel çalışmalar yapıyoruz. İç sahada Bandırmaspor'u yenerek çıkışımızı sürdürmeliyiz. Taraftarlarımız bizi bu maçta yalnız bırakmasın. Herkesten destek bekliyoruz. Dolu tribünler tüm takımı hırslandırıyor" değerlendirmesinde bulundu.