Haberler TFF 1.Lig Gözdağı verdi

Gözdağı verdi

Samsunspor'un yıldızı Fofana, Bandırmaspor maçı öncesi yaptığı açıklamada, “Süper Lig’e çıkma adına kalan maçlarımızda kayıp yaşamak istemiyoruz. Önümüzdeki karşılaşma çok değerli. Sezonu play-off hattında bitirmeliyiz“ ifadelerini kullandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2022 Pazartesi 06:50
Gözdağı verdi

Yılport Samsunspor'un yıldız oyuncusu Morkye Fofana, 2 Nisan'da oynayacakları Bandırmaspor karşılaşması için sabırsızlanıyor. 30 yaşındaki Filidişi Sahilli futbolcu, Samsun'da oynayacakları zorlu müsabakayı kazanarak play-off hedeflerine bir adım daha yaklaşmak istediklerini söyledi. Erzurumspor galibiyetiyle büyük moral bulduklarını ifade eden kırmızı beyazlı ekibin başarılı futbolcusu, bu 3 puanın anlam kazanabilmesi için Bandırmaspor'u da mutlaka yenmeleri gerektiğini ifade etti.

TAKIM ÇOK HIRSLI
Fofana, "Süper Lig'e çıkma adına kalan maçlarımızda kayıp yaşamak istemiyoruz. Önümüzdeki karşılaşma çok değerli. Sezonu play-off hattında bitirmeliyiz. Erzurum galibiyetiyle gücümüzü gösterdiğimizi inanıyorum. Takım olarak güzel çalışmalar yapıyoruz. İç sahada Bandırmaspor'u yenerek çıkışımızı sürdürmeliyiz. Taraftarlarımız bizi bu maçta yalnız bırakmasın. Herkesten destek bekliyoruz. Dolu tribünler tüm takımı hırslandırıyor" değerlendirmesinde bulundu.

DİĞER
Cyle Larin ve Atiba tarih yazdı! Kanada 36 yıl sonra Dünya Kupası'nda
Gülşen'den Ajda Pekkan’a kadar tüm şarkıcılar yeni sahne ücretleriyle adeta para basıyorlar! İki yılda yüzde 300 zam...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor