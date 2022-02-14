Müthis düello!

Spor Toto 1. Lig'de haftanın maçında Ümraniyespor ile BB Erzurumspor, 3-3 berabere kaldı. Dadaşlar, 4'te Bammou'nun kendi kalesine attığı golle öne geçti: 0-1. Ev sahibi 31'de Mustafa Yumlu'nun kendi ağlarını sarsmasıyla eşitliği sağladı: 1-1. 36'da ise Onur Ayık devrenin skorunu 2-1 olarak tayin eden isim oldu.
İkinci yarıya hızlı başlayan Erzurum, 52'de Eren Tozlu ve 54'te Mustafa ile bir kez daha öne geçti: 3-2. Ümraniyespor'da Bammou, bu kez 73'te rakip fileleri havalandırdı ve skoru belirledi: 3-3. Lider Ankaragücü'nün kaybettiği haftada fırsat tepen Ümraniye 46, Erzurum ise 42 puana çıktı.