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Müthis düello!

Zirve takibindeki iki ekip de öne geçtikleri maçta skoru koruyamadı. Ümraniye 46, BB Erzurum ise 42 puanla sıralamadaki yerinde kaldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2022 Pazartesi 06:50
Müthis düello!
Spor Toto 1. Lig'de haftanın maçında Ümraniyespor ile BB Erzurumspor, 3-3 berabere kaldı. Dadaşlar, 4'te Bammou'nun kendi kalesine attığı golle öne geçti: 0-1. Ev sahibi 31'de Mustafa Yumlu'nun kendi ağlarını sarsmasıyla eşitliği sağladı: 1-1. 36'da ise Onur Ayık devrenin skorunu 2-1 olarak tayin eden isim oldu.

İkinci yarıya hızlı başlayan Erzurum, 52'de Eren Tozlu ve 54'te Mustafa ile bir kez daha öne geçti: 3-2. Ümraniyespor'da Bammou, bu kez 73'te rakip fileleri havalandırdı ve skoru belirledi: 3-3. Lider Ankaragücü'nün kaybettiği haftada fırsat tepen Ümraniye 46, Erzurum ise 42 puana çıktı.
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