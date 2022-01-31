Kocaeli atakta

Ara transferde kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Kocaelispor, bu hafta içinde 2 oyuncuyu daha bitirmek istiyor. Körfez ekibi, uzun süredir peşinde olduğu Artem Kravets'le son kez masaya oturacak. Konyaspor'dan ayrılmak isteyen Ukraynalı oyuncuyla sıkı bir pazarlık yapan yeşil-siyahlılar, anlaşma sağlamayı hedefliyor. 32 yaşındaki oyuncunun teklifi geri çevirmesi halinde prensipte anlaşılan Arb Manaj'a imza attırılacak.

4 YILDIR TÜRKİYE'DE

Yeşil-siyahlı ekibin orta saha transferinde ise tanıdık bir isim gündeme geldi. Körfez ekibinin, Altay'la yollarını ayıran Jasmin Scuk'la ilgilendiği öğrenildi. 31 yaşındaki Bosna Hersekli oyuncuyla görüşmelerin başladığı bildirildi. Türkiye kariyerine 2017'de BB Erzurumspor'la başlayan tecrübeli orta saha, 2020'de Altay'a transfer oldu. Siyah-beyazlı ekipte 30 maçta forma giyen Scuk, 1 gol attı. Bu sezon şans bulamazken; devre arası takımdan ayrıldı.