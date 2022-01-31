Haberler TFF 1.Lig Kocaeli atakta

Kocaeli atakta

Konyaspor’un Ukraynalı golcüsü Kravets’le pazarlıklarını sürdüren yeşil-siyahlılar, Altay’dan ayrılan orta saha Scuk’la da temas kurdu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2022 Pazartesi 06:56
Kocaeli atakta

Ara transferde kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Kocaelispor, bu hafta içinde 2 oyuncuyu daha bitirmek istiyor. Körfez ekibi, uzun süredir peşinde olduğu Artem Kravets'le son kez masaya oturacak. Konyaspor'dan ayrılmak isteyen Ukraynalı oyuncuyla sıkı bir pazarlık yapan yeşil-siyahlılar, anlaşma sağlamayı hedefliyor. 32 yaşındaki oyuncunun teklifi geri çevirmesi halinde prensipte anlaşılan Arb Manaj'a imza attırılacak.

4 YILDIR TÜRKİYE'DE

Yeşil-siyahlı ekibin orta saha transferinde ise tanıdık bir isim gündeme geldi. Körfez ekibinin, Altay'la yollarını ayıran Jasmin Scuk'la ilgilendiği öğrenildi. 31 yaşındaki Bosna Hersekli oyuncuyla görüşmelerin başladığı bildirildi. Türkiye kariyerine 2017'de BB Erzurumspor'la başlayan tecrübeli orta saha, 2020'de Altay'a transfer oldu. Siyah-beyazlı ekipte 30 maçta forma giyen Scuk, 1 gol attı. Bu sezon şans bulamazken; devre arası takımdan ayrıldı.

DİĞER
Salako'nun Emine'si Meral Zeren’in inanılmaz değişimi görenleri şoke etti! İşte Salako'nun güzel Emine'sinin son hali...
Merve Boluğur'un ayrıldığı Erkan Şen sessizliğini fena bozdu! "Benim hayatımda ona yer yok"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor