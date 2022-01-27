Balde bombası

Ligde alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Kocaelispor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Samsunspor maçının ardından Mustafa Reşit Akçay'dan boşalan teknik direktörlük koltuğunu Mehmet Altıparmak'a emanet eden yeşil-siyahlıların, 2 yıldır Giresunspor forması giyen İbrahima Balde'yi gündemine aldığı iddia edildi. 32 yaşındaki Senegalli oyuncu için görüşmelerin kısa süre içinde başlayacağı ifade edildi.
BU SEZON 22 MAÇTA 3 GOL
Forvetin yanı sıra kanatlarda da görev yapan Balde, 2020-2021 sezonunda imza attığı Giresunspor'da 29 maçta 19 kez ağları sarstı ve takımının 44 yıllık Süper Lig hasretine son verdi. 32 yaşındaki Senegalli forvet, bu sezon ise Süper Lig'de 22 maçta 3 gol ve 1 asistle oynadı. Kocaelispor ara transferde Rasheed Akanbi, Samed Ali Kaya, Berkay Dabanlı ve Mehmet Yılmaz'a imza attırdı.
Tecrübeli oyuncu, bu sezon 22 maçta 3 kez ağları sarstı. 1 de asist yaptı.