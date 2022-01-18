Çifte bomba!

Hedefini Süper Lig olarak belirleyen Adanaspor, İngiliz futbolunun yakın dönemdeki iki önemli oyuncusunu kadrosuna kattı. Turuncu-beyazlılar bir dönem Trabzonspor forması da giyen Daniel Sturridge ile birlikte Liverpool'un eski sağ kanat oyuncusu Jordan İbe ile anlaşmaya vardı. Adanaspor bu iki transferle Süper Lig için kararlı olduğunu gösterdi. Toros Kaplanı, Ibe ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. Sturridge ise 1.5 yıl boyunca Adanaspor formasını taşıyacak. Onların da isteği takımı üst lige çıkarmak. İki oyuncu birlikte Liverpool'da da oynamıştı.
ADANASPOR ile anlaşan Daniel Sturridge bu transfer için 825 bin euro kazanacak. Jordan İbe ise 1.5 yıllık bu periyotta 600 bin euro'yu cebine koyacak. Bu iki transferle birlikte sezonun kalan bölümünde futbolseverlerin gözleri Adanaspor'un üzerinde olacak. İki kariyerli ismin devre arasında turuncu-beyazlı takımı tercih etmeleri futbolseverleri heyecanlandırmış durumda. Herkes Sturridge'in gol sonrası meşhur dansını bekliyor.