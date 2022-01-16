Zirvenin gücü

Spor Toto 1. Lig'de zirve yarışı iyice kızıştı... Lider Ümraniye'nin İstanbulspor'a yenilmesiyle umutlanan Ankaragücü, Kocaelispor deplasmanından 3 puan çıkararak zirve yarışına ortak oldu: 2-1. Başkent temsilcisi 33'te Şahverdi Çetin ile öne geçerken, henüz 34. dakikada 10 kişi kalan Kocaelispor, 39'da Michael Pereira ile skora denge getirdi: 1-1. İlk yarı bu skorla sona ererken Ankaragücü, 86. dakikada Murat Uçar ile yeniden öne geçti ve galibiyet serisini 4 maça çıkarırken, lider Ümraniyespor ile de puanları (42) eşitlemeyi başardı.



"YARIŞ YENİDEN BAŞLIYOR"

Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, bu hafta dengelerin değiştiğini belirterek, "Ligde şampiyonluk yarışı yeniden başlıyor. Süper Lig'e yükselmek için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz ve taraftarımızı sevindireceğiz" dedi.