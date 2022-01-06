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Çifte harekat

Samsunspor, Sheriff’ten ayrılan golcü Frank Castaneda ve en son Östersund forması giyen ön libero Isak Ssewankambo’yu istiyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2022 Perşembe 06:50
Çifte harekat

Devler Ligi'nde bu sezon herkesin dikkatini çeken Sheriff'te 31 maça çıkan golcü Frank Casteneda, Kolombiya basınında Samsunspor'a yazıldı. Bu sezon 9 gol, 10 asistle oynayan 27 yaşındaki forvet, 1 Ocak 2022 tarihiyle kulübünden ayrıldı. Hücumun her bölgesinde oynayabilen 1.72 boyundaki Kolombiyalı golcünün güncel piyasa değeri 1.2 milyon euro gösteriliyor.

21 MAÇTA 3 ASİST

Kırmızı Şimşekler'in ikinci bombası ise son olarak Östersund forması giyen ön libero Isak Ssewankambo oldu. 25 yaşındaki Uganda asıllı İsveçli ön libero, bu sezon 21 maça çıkarken 3 asistle oynadı. Isak, bu sezon son maçını 28 Kasım'da Göteborg'a karşı oynarken 70 dakika süre sahada kaldı. İki ismin de transfere yakın olduğu gelen haberler arasında.

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