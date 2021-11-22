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Mickael Pote'den flaş karar! Açıklama geldi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden NasaDoge Menemenspor'un teknik direktörü Cenk Laleci, Beninli oyuncuları 37 yaşındaki Mickael Pote'nin futbolu bıraktığını açıkladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2021 Pazartesi 15:33
Mickael Pote'den flaş karar! Açıklama geldi

Cenk Laleci, yaptığı açıklamada, ligde üst üste aldıkları iki mağlubiyetin ardından Balıkesirspor'u 2-1 yenerek önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Karşılaşmanın ilk 60 dakikalık bölümünde iyi bir oyun ortaya koyduklarını aktaran Laleci, "Ondan sonra takım içgüdüsel olarak skoru tutmak için geriye yaslandı ama kazanmasını bildik. Artık önümüzdeki haftaki Kocaelispor maçına odaklandık." dedi.

"MAÇTAN ÖNCE BİLİYORDUM"
Laleci, Balıkesirspor maçında oyuna sonradan dahil olan Mickael Pote'nin müsabakadan sonra futbolu bıraktığını açıkladığını belirterek, "Ben maçtan önce biliyordum. Pote maçtan sonra aktif futbol yaşantısını sonlandırdığını açıkladı." diye konuştu.

Pote, 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında Adana Demirspor formasıyla 1. Lig'de en fazla gol atan futbolcu olmuştu.

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