Adanaspor- Altınordu: 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

TFF 1'inci Lig'in 11'inci haftasında Adanaspor, sahasında ağırladığı Altınordu'yu 1-0 mağlup etti.

7'nci dakikada Adanaspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Ozegovic, ceza sahası içerisine girdi. Ozegovic, kaleci Emre'yi de geçti ancak hızlı topu kontrol edemedi. Top auta çıktı.

14'üncü dakikada sol kanattan atak geliştiren Adanaspor'da Muhammet, ceza sahası içerisine topu ortaladı. Altınordu defansına çarpan topla buluşan Ozegovic'in röveşatasında meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

19'uncu dakikada Adanaspor'da sağ kanattan atak geliştiren Fıratcan, ceza sahası içerisine ortaladı. Ozegovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

36'ncı dakikada Altınordu'da atak geliştiren Ahmet, sağındaki Hüsamettin'e pasını gönderdi. Hüsamettin'in şutunda kaleci Karacic, gole izin vermedi.

42'nci dakikada Altınordu'da frikik kullanan Ahmet'in vuruşunda kaleci Karacic, topu kornere çeldi.

45'inci dakikada Adanaspor'da ceza sahası içerisinde topla buluşan Ozegovic'in şutunda kaleci Ali topu çeldi.

51'nci dakikada Altınordu'da Recep'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

58'inci dakikada Altınordu'da ceza sahası dışında topla buluşan Kürsad, kaleyi görür görmez şutunu çekti ancak top kaleci Karacic'den oyun alanına geri döndü.

73'üncü dakikada Altınordu'da Hüsamettin'in sağ kanattan açtığı ortada top doğrudan kaleye yöneldi. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

79'uncu dakikada Altınordu'nun kontra atağında sağ kanatta topla buluşan Enis, ceza sahası içerisine girer girmez şutunu gönderdi. Kaleci Karacic'den seken topu defans kornere çeldi.

86'ncı dakikada Adanaspor'da topla buluşan Ozegovic'in vuruşunda top, az farkla yandan auta çıktı.

89'uncu dakikada Adanaspor'un kullandığı serbest vuruş kaleci Ali'den oyun alanına döndü. Ceza sahası içinde oluşan karambolde son vuruşu yapan Uğurcan, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Adanaspor sahasında 89'uncu dakikada Uğurcan'ın kaydettiği golle 1-0 galip gelerek 3 puanın sahibi oldu.

STAT: Yeni Adana Stadyumu

HAKEMLER: Oğuzhan Çakır (xxx), Mehmet Şengül (xx), Mehmet Kapluhan (xx)

ADANASPOR: Karacic (xx)- Evren (xx), Roche (xx)(Dk.38 Benasser (xx), Muhammet (xx),Donkor (xx), Uğurcan (xxx), Cem (xx)(Dk.71 Orkan (x), Bruns (xx), Fıratcan (xx), Samed (xx)(Dk.70 Ahmethan (x), Ozegovic (xx)(Dk.90+5 Tetteh (?),

ALTINORDU: Ali Emre (xx)- Volkan (xx), Rıdvan (xx), Yusuf (xx), Metehan (xx), Ahmet İlhan(xx)(Dk.75Anıl (?), Recep (xx)(Dk.75 Sami (?), Kürşad (xx)(Dk.90 Burak (?), Furkan (xx)(Dk.67 Feytullah (x) , Hüsamettin (xx), Ahmet (xx)(Dk.67 Enis (xx)

GOLLER: Dk.89 Uğurcan (Adanaspor)

SARI KARTLAR: Metehan, Enis (Altınordu)