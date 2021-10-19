Koltuğa 4 aday var

TFF 1. Lig'de performansıyla hayal kırıklığı yaşayan Samsunspor, Mehmet Altıparmak'la karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. 8 maçta zirvenin 10 puan gerisine düşen Karadeniz ekibinde, teknik direktörlük koltuğu için de adaylar belli oldu. Yalçın Koşukavak, Tamer Tuna, Şenol Can ve Çağdaş Atan'ın listede yer aldığı öğrenildi. Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal, "Birkaç hoca adayımız var. Samet Aybaba bunlar arasında değil. Yeni hocamızın bir sonraki maça yetişmesi için çalışmamızı yapıyoruz. O zamana kadar olmazsa Samsunspor maça hocasız çıkmaz" dedi.

EFSANE EMİN KAR VEFAT ETTİ

Samsunspor'un eski başkanı ve futbolcusu Emin Kar (61) hayatını kaybetti. 20 Ocak 1989'da kulübün geçirdiği trafik kazasında felç kalan Kar, beş gün önce kalp krizi geçirmişti. Kar'ın cenazesi, Büyük Cami'de ikindi namazının ardından kılınan namaz sonrası toprağa verildi.