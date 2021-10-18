Bursa hayat buldu

TFF 1. Lig'de transferin son günlerinde tahtayı açıp kadrosunu kuran Bursaspor, ligdeki kötü gidişe Boluspor karşısında dur dedi. Timsah, sahadan 3-1 galip ayrıldı. Bitci Timsah Park'ta oynanan mücadeleye hızlı başlayan yeşil-beyazlılar, 3'üncü dakikada Alasgarov'nu pasında Nicolas Zalazar'ın attığı golle 1-0 öne geçti. 22'de Bruno'nun pasını İsmail Yüksek filelere gönderdi ve farkı 2'ye yükseltti. 51'de Bruno 3-0'ı buldu. Boluspor bu gole 53'te Kassongo ile yanıt verdi ve mücadele 3-1 bitti. Bursaspor bu galibiyetle puanını 8'e yükseltirken, Boluspor aynı puanda kaldı.