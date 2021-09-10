TFF 1. Lig'den haberler

SON GÜNÜN EN HIZLISI KEÇİÖREN

Ankara Keçiörengücü, son günü en hareketli geçiren ekiplerden oldu. Kayserispor'dan santrfor Ömer Uzun (23) ile 3 yıllık anlaşma sağlarken, Ganalı orta saha Yaw Ackah'ı (21) kiraladı. Stoper Ercan Yazıcı (26) ile 2, kaleci Furkan Yasin Çevik ile 5 yıllık imza atıldı.

ADANUR TİMSAH'A ÇAĞRI YAPTI

Bursaspor 2. Başkanı Emin Adanur, camiaya çağrıda bulundu. Adanur, "Kısa zamanda çok şeyler başardık. Bunu referans olarak alın ve bize güvenin. Kenetlenin, Bursaspor'a destek olun. Süper Lig yolunda fedakarca çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

KAF-KAF'TA BORÇ 3 MİLYON TL

Transfer yasağı nedeniyle son 5 yıldır altyapıdan çıkan oyuncuların yer aldığı kadroyla mücadele eden Karşıyaka, yasağı seneler sonra kaldırmasıyla takımını yeniledi. 12 takviye yapan İzmir ekibi, borç dosyalarını da eritti. Karşıyaka'nın transfer yasağı kapsamına giren borcunun 3.2 milyon TL civarına düştüğü öğrenildi.

'TEK HEDEFİMİZ SÜPER LİG'

Manisa FK'nin son gün transferi Metin Uçar iddialı konuştu. Manisa gibi büyük bir camiaya geldiği için mutlu olduğunu belirten 30yaşındaki eldiven, "Hedefimiz bir üst lig olacak. Bu takım için elimden gelenin fazlasını vermeye çalışacağım. İnşallah sezon sonunda hep birlikte şampiyonluk yaşarız" ifadelerini kullandı.

BAL-KES'TEN DÖRT İMZA GELDİ

Transfer yasağı süren Balıkesirspor, geçen sezon kadroda yer alan 4 futbolcu ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Futbolcularımız İbrahim Halil Çolak, Abdulkadir Özgen, Mahatma Otoo ve Foxi Kethevoama, bu sezon da kırmızı- beyazlı formamızı giyecek. Anlaşmalar, camiamıza ve futbolcularımıza hayırlı olsun" ifadesine yer verildi.

ANKARA DERBİSİ PAKKAN ÇİFTİNİN

Pazar günü 17.00'de oynanacak Ankaragücü- Gençlerbirliği derbisinde bir ilk yaşanacak. Karşılaşmanın hakemi Burak Pakkan olarak açıklanırken, mücadelenin 4'üncü hakemi eşi Gamze Durmuş Pakkan olacak. Üç ay önce hayatlarını birleştiren evli çift derbide birlikte hakem olarak görev yapacak. Merakla beklenen derbide, Türk futbol tarihinde ilk kez evli çift birlikte maç yönetme fırsatı yakalayacak.