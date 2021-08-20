Haberler TFF 1.Lig Son dakika transfer haberi: Denizlispor Gökhan Süzen'i kadrosuna kattı!

Son dakika transfer haberi: Denizlispor Gökhan Süzen'i kadrosuna kattı!

Son dakika transfer haberi: TFF 1.Lig'in ilk haftasında aldığı mağlubiyet sonrası kadro güçlendirme çalışmalarını başlatan Denizlispor art arda yaptığı transferlerle dikkat çekiyor. Yapmış olduğu Adam Stachowiak, Okan Derici ve Ogenyi Onazi transferlerinin ardından, yeşil siyahlı ekip şimdi de Gökhan Süzen'i kadrosuna kattı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2021 Cuma 15:51
Son dakika transfer haberi: Denizlispor Gökhan Süzen'i kadrosuna kattı!

TFF 1'inci Lig'de transfer yasağını kaldırdıktan sonra dağılan kadrosunu üst üste imzalarla güçlendirmeye çalışan Denizlispor, Ümraniyespor'dan eski oyuncusu Gökhan Süzen'i kadrosuna kattı. Geçen sezon Ümraniye'de 30 maça çıkıp; 4 gol atan, 34 yaşındaki tecrübeli sol bek, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen törenle 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Transferde eski oyuncularına yönelen Denizlispor'da Gökhan, daha önce 2018-19 sezonunda takımda görev almış ve 1'inci Lig'de şampiyonluk yaşamıştı. Yeşil siyahlılar, transferde eski oyuncuları Adam Stackhowiak ve Ogenyi Onazi ile de sözleşme imzalamıştı.

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