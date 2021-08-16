Kocaelispor - Ümraniyespor: 0-3 (MAÇ SONUCU ÖZET)

TFF 1. Lig 2021-2022 sezonunun ilk hafta maçında Bereket Sigorta Ümraniyespor, deplasmanda Kocaelispor'u 3-0 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada sağ kanattan yapılan ortada, Del Valle kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 0-1
21. dakikada sol kanatta topu kazanan Atilla'nın ortasını defans, arka direk önünde uzaklaştırdı.
32. dakikada kazanılan serbest vuruşu Kocaelispor Atilla Turan ile kullandı. Tecrübeli futbolcunun sol ayağıyla sert şutu direkten döndü.
33. dakikada ceza sahası dışında topu kazanan Atilla Turan'ın 30 metreden sert şutu az farkla auta çıktı.
37. dakikada ceza sahası dışından İrfan'ın sert şutunu kaleci Burak kornere çeldi.
50. dakikada rakibi Georges'e sert müdahalede bulunan Yusuf direk kırmızı kart ile oyundan atıldı.
59. dakikada sağ kanatta kazanılan serbest vuruşu kullanan Oğuz topu ceza sahası içine ortaladı. Kocaelispor savunmasının uzaklaştırmak istediği top Ercan'ın önünde kaldı. Ercan'ın altıpas üzerinden vuruşu ağlarla buluştu. 0-2
69. dakikada korner çizgisine yakın noktadan kazanılan serbest vuruşu Ümraniyespor, Oğuz ile kullandı. Oğuz'un plase vuruşu filelere gitti. 0-3
85. dakikada Kocaelisporlu Atilla Turan ile Ümraniyesporlu Vršajevic kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
Stat: Kocaeli
Hakemler: Emre Kırgın xx, Gökmen Baltacı xx, Mehmet Akıncık xx
Kocaelispor: Korcan xx, Diego xx, Atilla xx, Cisse xx, Mehmet xx, Yılmaz xx, İrfan x (Kubilay dk. 65 x), Georges xx, Michael xx, Dino x (Bahattin dk. 58 x), Tisdel xx
Yedekler: İsmet, Mevlüt, Musa, İlyas, Yiğitali, İsa
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
Ümraniyespor: Burak xx, Avdija Vršajevic xx, Alim xx, Tomislav xx, Ercan xx, Onur xx (Camara dk. 69), Oğuz xx, Yusuf Emre x, Bammou xx (Kehinde dk. 90 ?), Del Valle xx (Emre dk. 89 ?), Mrsic xx (Serkan dk. 69 x)
Yedekler: Orkun, Mustafa Eser, Yiğithan, Yunus, Fuat, Mustafa Karagöz
Teknik Direktör: Recep Uçar
Goller: Del Valle (dk. 5), Ercan (dk. 59), Oğuz (dk. 69) (Ümraniyespor)
Kırmızı Kartlar: Atila Turan (dk. 85) (Kocaelispor), Yusuf (dk. 50), Vršajevic (dk. 85) Ümraniyespor)
Sarı Kartlar: Cisse, Yılmaz (Kocaelispor) Ercan Coşkun, Bammou, Del Valle (Ümraniyespor)
(RFK-TK-S)
16.08.2021 22:40:58 TSI
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Kaynak: IHA