Orgill Manisa’da

Yeni sezonda tarihinde ilk kez TFF 1. Lig'de mücadele edecek Manisa Futbol Kulübü, Dever Orgill'i kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Ailemize hoş geldin Dever Orgill" ifadesi kullanıldı. Türkiye kariyerine 2019'da Ankaragücü formasıyla başlayan 31 yaşındaki forvet, 43 maçta 11 gol ve 4 asistlik peformans gösterdi. Daha sonra ise Antalyaspor forması giyen Jamaikalı oyuncu, 36 maça çıkıp 1 gol attı. IFK Mariehamn, Wolfsberger AC ve Vancouver Whitecaps formalarını da terleten tecrübeli forvet, Jamaika Milli Takımı formasını ise 18 kez terletti. Orgill, o maçlarda ise 4 defa rakip ağları sarsmayı başardı.