Gomes bitti

Menemenspor, Gine Bissaulu sol kanat Toni Correia Gomes’le anlaştı. Liverpool’un altyapısında yetişen 22 yaşındaki futbolcu daha önce Ada’da Forest Green Rovers, Portekiz’de Arouca, Mısır’da ise Harras El Hodoud ve son olarak Tala’ea El Gaish kulüplerinde oynadı. Genç kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon Mısır Ligi’nde sadece 3 maçta görev aldı.
Menemenspor, Gine Bissaulu sol kanat Toni Correia Gomes'le anlaştı. Liverpool'un altyapısında yetişen 22 yaşındaki futbolcu daha önce Ada'da Forest Green Rovers, Portekiz'de Arouca, Mısır'da ise Harras El Hodoud ve son olarak Tala'ea El Gaish kulüplerinde oynadı. Genç kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon Mısır Ligi'nde sadece 3 maçta görev aldı.