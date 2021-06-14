Haberler TFF 1.Lig Son dakika transfer haberi: Eyüpspor Kulübü Yalçın Kılınç'ı renklerine bağladı!

Son dakika transfer haberi: Kulübü 'ı renklerine bağladı!

Son dakika spor haberi: . Lig ekiplerinden , ile sözleşmesi biten savunma oyuncusu 'ı transfer etti. Transferden duyduğu mutluluğu dile getiren 32 yaşındaki futbolcu, "Elimden gelen katkıyı vermek istiyorum. İnşallah sonu şampiyonluk olur." dedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2021 Pazartesi 18:44
Son dakika transfer haberi: Eyüpspor Kulübü Yalçın Kılınç'ı renklerine bağladı!

Kulüpten yapılan açıklamaya göre , asbaşkan 'ın da hazır bulunduğu törende sözleşmeye imza attı.

Yalçın Kılınç'ın transferiyle ilgili açıklamada bulunan Kulaksız, "Kendisi uzun süredir tanıyıp takip ettiğimiz bir oyuncu. Play-off'larda da kendisini canlı izledik. Devre arasında kadromuza katmak istemiştik ama şartlar uygun olmamıştı, bugüne kısmetmiş. Takıma faydalı olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

'un yeni transferi Yalçın Kılınç ise sözleşmenin iki taraf için hayırlı olmasını dileyerek, "Takımın bu yeni başlangıcında ben de elimden gelen katkıyı vermek istiyorum. Burada olmaktan mutluyum, inşallah sonu şampiyonluk olur." değerlendirmesinde bulundu.

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