Haberler TFF 1.Lig Son dakika spor haberleri: Enis Destan Avrupa ekiplerini peşine taktı! İşte Altınordu'nun bonservis talebi

Son dakika spor haberleri: Enis Destan Avrupa ekiplerini peşine taktı! İşte Altınordu'nun bonservis talebi

. Lig takımlarından Altınordu'nun 18 yaşındaki forveti Enis Destan'a Avrupa'dan teklifler gelmeye başladı. başta olmak üzere ve ekiplerinin görüşmek için kulübe başvurduğu öğrenildi. Altınordu'nun genç golcü için 3 milyon euro'luk bir bonservis bedeli ve sonraki satıştan da yüzde 30 pay isteyeceği kaydedildi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2021 Salı 11:17
Son dakika spor haberleri: Enis Destan Avrupa ekiplerini peşine taktı! İşte Altınordu'nun bonservis talebi

'na da davet edilen, son olarak ise Ümit Milli Takıma çağırılan Enis Destan için Altınordu, 3 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli ve sonraki satıştan da yüzde 30 pay isteyecek. 'de ve 'nin de takibinde olan genç oyuncunun da 'da forma giyme isteğiyle 'dan gelen tekliflere olumlu baktığı öğrenildi. Ayrıca ve 'dan da kulüpler, oyuncunun transferiyle ilgili görüşmek için Altınordu'ya yazı gönderdi. Enis Destan için Altınordu, TFF 1'inci Lig Play Off maçları sonrası görüşmelerini hızlandıracak.

18 YAŞINDA A MİLLİ TAKIMA
Bu sezon 26 maçta 12 gol atan ve 3 de asist yapan genç oyuncu, Teknik Direktörü tarafından milli davet alırken, son olarak da öncesi, hazırlık kapsamında 2 Haziran Çarşamba günü ile 'da oynanacak özel maç için Ümit Millî Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas tarafından 'a çağırıldı.

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