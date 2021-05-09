Haberler TFF 1.Lig Menemenspor 1-4 Adana Demirspor | MAÇ SONUCU

1-4 | MAÇ SONUCU

. Lig'de son hafta maçında 'a konuk oldu. Lider sahadan 4-1 galip ayrıldı ve şampiyon olarak 'e çıktı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2021 Pazar 23:38
Menemenspor 1-4 Adana Demirspor | MAÇ SONUCU

. Lig'de son haftada konuk olduğu 'u 4-1 mağlup eden , averajla şampiyon tamamladığı ligde 'e çıkmayı başardı.

'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını , ve 'ın golleriyle 3-0 üstün tamamlayan Adana Demirspor, ikinci yarıda 'un golüyle farkı 4'e çıkardı. Menemenspor'da 'nin golüne rağmen Adana Demirspor müsabakadan 4-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 70'e çıkaran Adana Demirspor, gelecek sezon Süper Lig'de oynamaya hak kazandı.

Daha önce 1972-1973, 1986-1987, 1990-1991 ve 1993-1994 sezonlarında Süper Lig'e yükselmeyi başaran Adana temsilcisi, 1994-1995 sezonunda düştüğü Süper Lig'e döndü.

Süper Lig'de 26 sezon aradan sonra mücadele edecek Adana Demirspor'da ve 'ın ardından bu sezon 3. teknik direktör olarak çalışan , 1996-1997'de ve 2016-2017'de 'un ardından 3. kez bir takımı Süper Lig'e taşıdı.

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