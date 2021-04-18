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4-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

. Lig'in 31. haftasında sahasında 'u konuk etti. Mücadeleyi 4-0 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri Ergün, , Yılmaz, kaydetti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2021 Pazar 21:33
İstanbulspor Menemenspor 4-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

. Lig'de heyecan devam ediyor. 31. hafta maçında ile kozlarını paylaştı. 'nda oynanan mücadeleyi 4-0 kazanan ev sahibi ekip 3 puanın sahibi oldu. İstanbulspor'a galibiyeti getiren goller Ergün, , Yılmaz, 'ten geldi.

Bu sonuçla İstanbulspor puanını 57'ye yükseltirken Menemenspor ise 31 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR
26. dakikada sol kanatta topla buluşan , rakibinden sıyrılıp son çizgiye indi ve kale sahası içine ortaladı. Bu noktada Menemen savunması araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

29. dakikada Abazaj'ın sağdan yaptığı yerden ortada savunmanın ıska geçtiği top Ali Yaşar'da kaldı. Bu futbolcunun şutunda defanstan seken topa Onur gelişine vurdu ve topu filelere gönderdi. 1-0

36. dakikada Menemenspor soldan korner kazandı. Topun başına geçen direkt kaleye gönderdi ancak kaleci Alperen son anda topu kornere çelmeye başardı.

46. dakikada Eslem'in pasında savunmanın ıska geçtiği top Abazaj'da kaldı. Rakibinin sağından atıp solundan geçen bu futbolcu ceza çizgisinden vurdu ancak kaleci gole izin vermedi.

52. dakikada sol kanatta topla buluşan Levent, Ali Yaşar'la verkaç yapıp son çizgiye indi ve ceza sahası içine ortaladı. Kale önünde boş pozisyondaki Mirkan müsait pozisyonda kafayla topu ağlara gönderdi. 2-0

77. dakikada 'ın kaptırdığı top Eslem'in önünde kaldı. Bu futbolcunun pasında savunmanın arkasına sarkan İbrahim, ceza sahasına girer girmez yerden bir vuruş yaparak farkı 3'e yükseltti. 3-0

80. dakikada sağ kanatta topla buluşan İbrahim rakibinden sıyrılıp ceza sahası içine ortaladı. Bu noktada müsait pozisyondaki Eslem, kafayla topu ağlara gönderdi. 4-0

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