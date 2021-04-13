Giresunspor - Ankara Keçiörengücü: 2-1 (MAÇ SONUCU -ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Giresunspor evinde Keçiörengücü'nü konuk etti. Çotanak Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı.

Keçiörengücü, 15. dakikada Eze'nin golüyle öne geçerken, Giresunspor'a galibiyeti getiren goller 19. dakikada Balde ve 79. dakikada Eren'den geldi.

Bu sonucun ardından lider Giresunspor puanını 63 yaparak Süper Lig'e yükselme yolunda önemli bir adım daha attı. Playoff mücadelesi veren Keçiörengücü ise 49 puanla 7. sırada kaldı.

TFF 1. Lig'in 31. haftasında Giresunspor, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacakken, Keçiörengücü evinde Tuzlaspor'u konuk edecek.