Haberler TFF 1.Lig Giresunspor - Ankara Keçiörengücü: 2-1 (MAÇ SONUCU -ÖZET)

- Ankara : 2-1 (MAÇ SONUCU -ÖZET)

. Lig'in 30. haftasında sahasında Ankara ile karşı karşıya geldi. 'nda oynanan zorlu mücadelede ev sahibi ekip 1-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Giresunspor bu sonuçla puanını 63'e çıkardı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2021 Salı 21:00 Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2021 Salı 21:00
Giresunspor - Ankara Keçiörengücü: 2-1 (MAÇ SONUCU -ÖZET)

. Lig'in 30. haftasında evinde 'nü konuk etti. 'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı.

Keçiörengücü, 15. dakikada 'nin golüyle öne geçerken, Giresunspor'a galibiyeti getiren goller 19. dakikada ve 79. dakikada 'den geldi.

Bu sonucun ardından lider Giresunspor puanını 63 yaparak 'e yükselme yolunda önemli bir adım daha attı. Playoff mücadelesi veren Keçiörengücü ise 49 puanla 7. sırada kaldı.

. Lig'in 31. haftasında Giresunspor, deplasmanda ile karşılaşacakken, Keçiörengücü evinde 'u konuk edecek.

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