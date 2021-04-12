Şampiyon Manisa!

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta sezon başından bu yana muhteşem bir performans çizen Manisa FK, adını TFF 1. Lig'e yazdırmayı başardı. Ligin bitimine 6 hafta kalan en yakın rakibi Hekimoğlu Trabzon'un 15 puan önünde yer alan Manisa FK, Uşakspor'a konuk oldu. 22'de Noyan Öz'ün golüyle geri düşen Tarzan son ana kadar pes etmedi. Karşılaşmanın uzatma anlarında penaltı kazanan siyah-beyazlılar, 90+2'de Ahmet Kesim'in golüyle skoru 1-1'e getirdi.



BÜYÜK SEVİNÇ YAŞANDI

Manisa FK'nın en yakın takipçisi olan ikinci sıradaki Hekimoğlu evinde Kocaeli ile 0-0 berabere kaldı. Aradaki fark 15 puanda kaldı. Manisa FK, rakibine ikili averajda üstünlük kurduğu için şampiyonluğu matematiksel olarak kesinleşti. Türkiye'de profesyonel liglerde bulunan takımlar arasında mağlubiyet yaşamayan tek takım olan Ege ekibi maç sonunda büyük sevinç yaşandı.



MANİSA ŞEHRİNE ARMAĞAN

Manisa FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, "Bütün Manisa'nın arzu ve isteği buydu. 32 maçta yenilmeden şampiyon olmak, rakipleri daha da motive etti" dedi. Başkan Mevlüt Aktan, "Şampiyonluğumuz Manisa'ya armağan olsun" diye konuştu.