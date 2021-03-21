Haberler TFF 1.Lig Akhisarspor Keçiörengücü 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

. Lig'de heyecan devam ediyor. 27. hafta maçında sahasında 'nü ağırladı. Mücadeleyi 2-1 kazanan konuk ekip 3 puanın sahibi oldu. Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren goller 'den geldi. Akhisarspor'un tek golünü kaydetti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2021 Pazar 18:50
Akhisarspor Keçiörengücü 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

. Lig'de 27. hafta karşılaşmasında , 'nü konuk etti. Spor Toto Stadyumu'nda oynanan mücadele, Keçiörengücü'nün 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 66. ve 79. dakikalarda attı. Akhisarspor'un tek sayısını ise 37. dakikada kaydetti.

Bu sonucun ardından üst üste 2. galibiyetini alan Keçiörengücü, 46 puanla 7. sırada yer aldı. 2 maç aradan sonra kaybeden Akhisarspor ise 25 puanla 16. sırada yer buldu. Keçiörengücü, gelecek hafta deplasmanına gidecek. Akhisarspor ise deplasmanda ile karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR
20'nci dakikada gelişen konuk ekip atağında Barış'ın pasına Melik'in vuruşu üstten auta gitti.

27'nci dakikada ev sahibi gole yaklaştı. Çekdar'ın ortasına 'ın gelişine volesi yandan auta çıktı.

34'üncü dakikada Semih'in sağdan pasında Delarge'ın şutu Metin'den döndü, kale önünde Ogün topu uzaklaştırdı.

37'nci dakikada Akhisarspor üstünlüğü yakaladı. Delarge, Nsmia Peter'in pasıyla ceza yayı üzerinde buluşup çok sert bir şutla kaleci Metin'i avladı: 1-0.

İlk yarı 1-0 bitti.

49'uncu dakikada sol çaprazdan ceza sahasına griip Semih'ten sıyrılan konuk ekipten Barış'ın şutunu kaleci Lokuc parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

66'ncı dakikada skor eşitlendi. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Eze, Akhisar defansının arasından dönüp akıl dolu bir vuruşla ağları havalandırdı: 1-1.

78'inci dakikada sağ kanattan gelen ortayı kafayla indirdi, kale önünde 'ın uzaklaştırmaya çalıştığı top Eze'nin kafasına çarpıp ağlara gitti: 1-2.

Maç bu skorla sona erdi.

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