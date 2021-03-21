Akhisarspor Keçiörengücü 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'de 27. hafta karşılaşmasında Akhisarspor, Keçiörengücü'nü konuk etti. Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanan mücadele, Keçiörengücü'nün 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 66. ve 79. dakikalarda Emeka Eze attı. Akhisarspor'un tek sayısını ise 37. dakikada Delarge kaydetti.

Bu sonucun ardından üst üste 2. galibiyetini alan Keçiörengücü, 46 puanla 7. sırada yer aldı. 2 maç aradan sonra kaybeden Akhisarspor ise 25 puanla 16. sırada yer buldu. Keçiörengücü, gelecek hafta Adana Demirspor deplasmanına gidecek. Akhisarspor ise deplasmanda Ankaraspor ile karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

20'nci dakikada gelişen konuk ekip atağında Barış'ın pasına Melik'in vuruşu üstten auta gitti.

27'nci dakikada ev sahibi gole yaklaştı. Çekdar'ın ortasına Cihat'ın gelişine volesi yandan auta çıktı.

34'üncü dakikada Semih'in sağdan pasında Delarge'ın şutu Metin'den döndü, kale önünde Ogün topu uzaklaştırdı.

37'nci dakikada Akhisarspor üstünlüğü yakaladı. Delarge, Nsmia Peter'in pasıyla ceza yayı üzerinde buluşup çok sert bir şutla kaleci Metin'i avladı: 1-0.

İlk yarı 1-0 bitti.

49'uncu dakikada sol çaprazdan ceza sahasına griip Semih'ten sıyrılan konuk ekipten Barış'ın şutunu kaleci Lokuc parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

66'ncı dakikada skor eşitlendi. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Eze, Akhisar defansının arasından dönüp akıl dolu bir vuruşla ağları havalandırdı: 1-1.

78'inci dakikada sağ kanattan gelen ortayı Mehmet kafayla indirdi, kale önünde Orhan'ın uzaklaştırmaya çalıştığı top Eze'nin kafasına çarpıp ağlara gitti: 1-2.

Maç bu skorla sona erdi.