Alt liglerden haberler (09.01.21)

MANİSA FK'DA İKİ İMZA BİRDEN

2. Lig Beyaz Grup'ta fırtına gibi esen ve şampiyonluğa koşan Manisa FK, iki transfer yaptı. Etimesgut forması giyen 27 yaşındaki orta saha Mikail Koçak ve 28 yaşındaki sağ bek Batuhan Tur ile anlaşmaya varıldı. Mikail bu sezon 17 maça çıkarken 1 gol atıp, 1 de asist yaptı. Batuhan ise 21 karşılaşmada bin 904 dakika görev yaparken 1 asistlik katkı sağladı.



YELDAR YAMAÇ MUĞLASPOR'DA

3. Lig 4. Grup ekibi Muğlaspor, 2. Grup ekibi İskenderun'dan forvet Yeldar Yamaç ile anlaştı. Sezonun ilk yarısında ligde 8 maçta 2 gol atan Yeldar, kupada tek maçta fileleri havalandırmıştı. 28 yaşındaki Ürdünlü futbolcu, 3. Lig'de çıktığı 258 maçta 43 kez rakip fileleri sarstı.



FIFA KABUSU BİTTİ

Misli.com 3. Lig 3. Grup ekibi Karşıyaka, 2015-16 sezonunda takımda yer alan Igor Duric'in borcunu ödedi. Kaf-Kaf böylece FIFA'daki tüm uyuşmazlık dosyalarını kapattı. İzmir kulübü böylece yıllardır gündeme gelen puan silme cezası olasılığının kalktığını bildirdi. Başkan Turgay Büyükkarcı, "Verdiğimiz sözü tutmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.



RAHEEM LAWAL, AKHİSAR'DA

Yabancı futbolcularını tek tek kaybeden Akhisarspor, Raheem Lawal ile anlaşmaya vardı. Yeşil-siyahlılar, son olarak Karagümrük ile anlaşan fakat hiç şans bulamayan 30 yaşındaki Nijeryalı orta saha ile el sıkıştı. Transfer yasağının kalkmasının ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak. Lawal, Türkiye'de Adana Demir, Mersin, Eskişehir, Osmanlı ve Kayseri formalarını da terletmişti. Akhisar, Kongolu forvet Dzon Delarge ile de anlaşmaya varmış ve resmi sözleşme için beklemeye almıştı.



ALTAY'DA, İBRAHİM AKIN KRİZİ

Altay Altyapı Direktörü İbrahim Akın, görevinden 1.5 ay önce uzaklaştırıldığını tesadüfen öğrendiğini açıkladı. Akın, "Maalesef yönetim kurulu bu kararı benimle paylaşma gereği bile duymamıştır" dedi. Siyah-beyazlı kulüpse, "İbrahim Akın'ın yönetim kurulu ve başkan dahil kimseyle görüşmediğini üstelik bir senedir kulübe gelmediğini dile getirmek istiyoruz. Pandemi sebebiyle faaliyetlerini durmasına rağmen fikir alışverişinde bile bulunulmadı" açıklamasını yaptı.



GİRESUN TRANSFERDE TEMKİNLİ

TFF 1. Lig'de ilk yarıyı lider kapatan Giresunspor'da Başkan Hakan Karaahmet, devre arası transferinden önce takıma alın terinin karşılığını vermeleri gerektiğini belirtti. Takımın ahengini şimdilik bozmak istemediklerini aktaran Başkan Karaahmet, Teknik direktör Hakan Keleş ile görüşeceklerini söylerken, "Ben bu takımda nereye transfer yapayım? Şu anda oynamayan 15 yaşında Arda diye, Fatih diye futbolcularım var. Transfer yaptığımız takdirde bu oyuncular ne olacak?" şeklinde konuştu.



ELAZIĞ ÜMİT HOCAYA EMANET

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden TY Elazığspor, Orhan Kaynak'tan boşalan teknik direktörlük görevi için Ümit Tekoğlu ile sezon sonuna kadar anlaştı. Başkan Selçuk Öztürk, "Kendisine inanıyoruz. Zaten Sivas Belediye maçına da hocamız takımımızı çıkardı. Sözleşme her iki taraf için de hayırlı olsun. Transfer tahtasının açılması konusunda yüzde 70'lik bir mesafe kat ettik. 5 milyon TL gibi bir sıcak paraya ihtiyacımız var" dedi.



ALTINORDU MUSTAFA'YI İSTİYOR

TFF 1. Lig ekibi Altınordu, sezon başı talip olduğu Y.Malatyalı Mustafa Eskihellaç'ı istiyor. Süper Lig'de bu sezon 5 maçta görev yapan 23 yaşındaki sol kanat için son karar Malatya'da.



TURGUTLU'DA İKİ FUTBOLCU AYRILDI

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Turgutlu, Mehmet Kuruoğlu ve Burak Yılmaz ile yollarını ayırdı. Burak bu sezon 17 maça çıkarken 1 asist yaptı. Mehmet ise 10 maçta 1 gol kaydetti.