Timsah'ın gururu

TFF 1.Lig HaberleriGiriş Tarihi: 21 Aralık 2020 Pazartesi 23:19Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2020 Salı 06:50
Genç oyuncularına verdiği değer ile öne çıkan Bursaspor, bu güvenin karşılığını alıyor. Son olarak İstanbulspor karşısında 3-0'dan 3-3'lük beraberliği alan Timsah'ta, bu sezon ligde ve kupada atılan 35 golün 31'i altyapı patentli oyunculardan geldi. Yeşil-beyazlılar, ayrıca 28 golle ligin en skorer ekibi konumunda. 18 yaşındaki Ali Akman, bu sezon 9 gol kaydederken; Batuhan Kör de 9 kez gol sevinci yaşadı. Burak Kapacak 4, Emirhan Aydoğan 3, Çağatay Yılmaz'ın 2 golü bulunurken; diğer genç isimlerden İsmail Can Çavuşluk, İsmail Çokçalış, Tuğbey Akgün ve Kerem Şen de birer kez gol sevinci yaşadı.