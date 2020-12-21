Timsah bırakmadı

Bursaspor, 3-0 geriye düştüğü İstanbulspor deplasmanında son 20 dakikada bulduğu gollerle 1 puanı kurtardı: 3-3. Karşılaşmanın 5. dakikasında Uygar'ın sağ taraftan ceza sahası içine açtığı ortada Rroca'nın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-0. Rroca, 12'nci dakikada ceza sahasında bir kez daha topla buluştu ve ilk yarının skorunu ilan etti: 2-0.

BOĞA, 90+4'TE YIKILDI

70'te ceza sahası dışında topla buluşan Onur, plase vuruşla İstanbulspor'u 3-0 öne geçirdi. İşte bu dakikadan sonra Bursaspor maça ortak oldu ve 72'de Ali Akman ile farkı 2'ye indirdi: 3-1. Emirhan, 76'da sert bir şutla Timsahlar'ı umutlandırdı: 3-2. Son 20 dakikaya 3-0 önde giren ve 3 puanın keyfini çıkarmaya başlayan İstanbulspor'a son darbeyi 90+4'te Onur kafayla indirdi.