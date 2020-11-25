Haberler TFF 1.Lig Altay iddialı

Altay iddialı

Menemen’i 2-1 yenen Altay’da , “ camiası hiç merak etmesin, sezon sonuna kadar mücadelenin içinde olacağız” diye umut dağıttı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2020 Salı 21:30 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2020 Çarşamba 06:50
Altay iddialı

1. Lig'de deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta son 20 dakikada bulduğu gollerle Menemen'i 2-1 yenen Altay, 17 Ekim'de evinde 'u 1-0 mağlup ettikten 38 gün sonra yeniden 3 puan sevinci yaşadı. 8 vakayla çıktığı Altınordu maçında yenilen sonra vaka sayısı 24'e yükselip ve Tuzla maçları ertelenen ekibi, milli ara öncesi de Balıkesir'e kaybetmişti.

PUAN CETVELİNE BAKMIYORUZ

Milli arayı iyi değerlendirdiklerini belirten , "Menemen önünde son dakikalarda zorlandık ama bu tip maçlarda kazanmak çok önemli. Şu an puan cetveline bakmıyoruz, önümüzdeki maça ve eksik maçlarımıza bakıyoruz. camiası hiç merak etmesin, sezon sonuna kadar mücadelenin içinde olacağız. İnşallah sezon sonu mutlu sona ulaşırız" diye iddialı konuştu.

HAKEME TEPKİ

Altay'a 2-1 yenilen Menemen bu sonuçla düşme hattına gerilerken, teknik direktör Cenk Laleci, hakem kurbanı olduklarını söyledi. Laleci, "Hakem iki takım aleyhine de yanlış düdükler çaldı. Net penaltımızı vermedi. O penaltı akabinde Altaylı futbolcuya da kırmızı göstermeliydi" dedi.

BAL-KES'E ŞOK

TFF 1. Lig'de Ümraniyespor ile 1-1 berabere kalan 'a kaleci Atilla Özmen'den kötü haber geldi. 32 yaşındaki file bekçisi, kasığındaki sakatlık nedeniyle 8 hafta sahalardan uzak kalacak. Sakat olan İsmail Yüksek'in tedavisi de sürüyor. Abdülkadir Kayalı takımla çalışmaya başladı.

AKİGO'DA LUKAC ŞAŞIRTTI

Keçiörengücü'ne 6-0 yenilen Akhisarspor'da Sırp file bekçisi Lukac, sezonun performans sıralamasında zirvede olduğu haftada kalesinde 6 gol birden gördü. Lukac, ilk 9 maçta 7 gole izin verirken, yaptığı 34 kurtarışla en başarılı kaleciydi.

BİZE ULAŞIN