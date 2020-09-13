 BİZE ULAŞIN
Altay - Samsunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi? - So...
Haberler TFF 1.Lig Altay - Samsunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi?

TFF 1. Lig'in ilk haftasında ile kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, muhtemel 11'leri ve yayınlanacağı kanal futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Altay - Samsunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2020 Pazar 14:35
Altay - Samsunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi?

TFF 1.Lig'in 2020-2021 sezonu ilk haftası tüm heyecanıyla devam ediyor. Tüm maçlar ile ilgili detaylı sorgular arama motorlarında yapılıyor. Özellikle maçın yayınlanacağı saat ve kanal merak konusu oldu. Peki, - maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

ALTAY - SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Altay - Samsunspor maçı 13 Eylül Pazar saat 19:00'da TRT Spor ve beIN Sports Max 1'de canlı yayınlanacak.

ALTAY - SAMSUNSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynayacağı Altay maçının hakemi Onur Özütoprak oldu. Maçta Mehmet Şahan Yılmaz ve Mehmet Yıldırım yardımcı hakem, Emre Malok da 4. hakem olarak görev yapacak.