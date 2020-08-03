Türkiye Futbol Federasyonu noktayı koydu! '21 takım olacak' - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
03 Ağustos 2020, Pazartesi
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noktayı koydu! '21 takım olacak'

Türkiye Futbol Federasyonu noktayı koydu! '21 takım olacak'

yaptığı açıklamada "2020-2021 sezonunun 21 takımla oynanmasına ortak taleple karar verildi. ‘’de 22 takım olacak’ söylemi Türk futboluna zarar vermektedir” ifadelerini kullandı.

gündemi meşgul eden tartışmalara cevap verdi. 'e çıkan son takımın finalde 'i mağlup eden Karagümrük olduğunu hatırlatan TFF, " Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın 'ın Süper Lig'in 22 takımla oynanması ve Demir'in Süper Lig'e alınması yönünde 'ilgili yerlerle görüştüğünü' ifade etmesi maksadını aşmaktadır" açıklamasıyla sert çıktı.

BEKLENTİ OLUŞUYOR
Bu açıklamaların beklentilere yol açtığını hatırlatan TFF, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Bu tarz söylemler kamuoyunda farklı yorumlara ve beklentilere yol açmakta, aynı zamanda Türk futboluna zarar vermektedir. Şunu önemle ifade etmek isteriz ki, TFF Yönetim Kurulu, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun 21 takımla oynanmasına; Kulüpler Birliği'nin ligden düşmenin kaldırılmasına yönelik ortak talebini değerlendirerek karar vermiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

DEMİR TT'YE GİRDİ
Adana Demirspor taraftarları, Süper Lig'e yükselmek için kamuoyu oluşturmaya devam ediyor. Twitter'da #DemirsporSüperLige etiketinde bir araya gelen mavi-lacivertliler, binlerce mesaj yağdırdı. Trend Topic (en çok konuşulan) listesine giren Şimşekler'e futbolun dışından birçok ünlü de destek verdi.

  1. 3.8.2020
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