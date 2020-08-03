Türkiye Futbol Federasyonu noktayı koydu! '21 takım olacak'
Türkiye Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada "2020-2021 sezonunun 21 takımla oynanmasına ortak taleple karar verildi. ‘Süper Lig’de 22 takım olacak’ söylemi Türk futboluna zarar vermektedir” ifadelerini kullandı.
TFF gündemi meşgul eden tartışmalara cevap verdi. Süper Lig'e çıkan son takımın finalde Adana Demir'i mağlup eden Karagümrük olduğunu hatırlatan TFF, "Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeydan Karalar'ın Süper Lig'in 22 takımla oynanması ve Demir'in Süper Lig'e alınması yönünde 'ilgili yerlerle görüştüğünü' ifade etmesi maksadını aşmaktadır" açıklamasıyla sert çıktı.
BEKLENTİ OLUŞUYOR
Bu açıklamaların beklentilere yol açtığını hatırlatan TFF, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Bu tarz söylemler kamuoyunda farklı yorumlara ve beklentilere yol açmakta, aynı zamanda Türk futboluna zarar vermektedir. Şunu önemle ifade etmek isteriz ki, TFF Yönetim Kurulu, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun 21 takımla oynanmasına; Kulüpler Birliği'nin ligden düşmenin kaldırılmasına yönelik ortak talebini değerlendirerek karar vermiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
DEMİR TT'YE GİRDİ
Adana Demirspor taraftarları, Süper Lig'e yükselmek için kamuoyu oluşturmaya devam ediyor. Twitter'da #DemirsporSüperLige etiketinde bir araya gelen mavi-lacivertliler, binlerce mesaj yağdırdı. Trend Topic (en çok konuşulan) listesine giren Şimşekler'e futbolun dışından birçok ünlü de destek verdi.
- 3.8.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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