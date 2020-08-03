Türkiye Futbol Federasyonu noktayı koydu! '21 takım olacak'

TFF gündemi meşgul eden tartışmalara cevap verdi. Süper Lig'e çıkan son takımın finalde Adana Demir'i mağlup eden Karagümrük olduğunu hatırlatan TFF, "Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeydan Karalar'ın Süper Lig'in 22 takımla oynanması ve Demir'in Süper Lig'e alınması yönünde 'ilgili yerlerle görüştüğünü' ifade etmesi maksadını aşmaktadır" açıklamasıyla sert çıktı.

BEKLENTİ OLUŞUYOR

Bu açıklamaların beklentilere yol açtığını hatırlatan TFF, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Bu tarz söylemler kamuoyunda farklı yorumlara ve beklentilere yol açmakta, aynı zamanda Türk futboluna zarar vermektedir. Şunu önemle ifade etmek isteriz ki, TFF Yönetim Kurulu, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun 21 takımla oynanmasına; Kulüpler Birliği'nin ligden düşmenin kaldırılmasına yönelik ortak talebini değerlendirerek karar vermiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

DEMİR TT'YE GİRDİ

Adana Demirspor taraftarları, Süper Lig'e yükselmek için kamuoyu oluşturmaya devam ediyor. Twitter'da #DemirsporSüperLige etiketinde bir araya gelen mavi-lacivertliler, binlerce mesaj yağdırdı. Trend Topic (en çok konuşulan) listesine giren Şimşekler'e futbolun dışından birçok ünlü de destek verdi.