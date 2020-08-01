TFF 1. Lig ekiplerinden 22 takım çağrısı! - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
01 Ağustos 2020, Cumartesi
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1. Lig ekiplerinden 22 takım çağrısı!

TFF 1. Lig ekiplerinden 22 takım çağrısı!

tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan toplantıda, 2019-2020 Sezonu özelinde küme düşme kaldırıldı ve ligin 21 takımla oynanması kararlaştırıldı. Bunun üzerine play-off finalini kaybederek 'e çıkma şansını kaybeden Demirspor, ligin 22 takımla oynanmasını talep etti. 'un bu talebine 1. Lig ekibi , İstanbulspor ve yıldız futbolcu Burak Yılmaz da destek verdi.

1. Lig'de mücadele eden ve 'e çıkma şansını play-off final müsabakasında 'e penaltılarda kaybeden Demirspor'un taraftarları Süper Lig'in 22 takım olmasını istiyor. Sosyal medyada 'Demirsporsüperlige' başlığıyla etiket oluşturan taraftarlar Twitter'da 12 bin twit ile birinci gündem olurken TFF'den çıkacak kararı beklemeye başladı.

TFF 1. Lig'de Hatayspor ve BB Erzurumspor Süper Lig'e doğrudan çıktı. Ligde 71 gol ile en çok gol atan takım olan ise 3. olarak play-off oynadı. Geçen gün 'da oynanan play-off finalinde ise mavi-lacivertli ekip ekibi Fatih Karagümrük'e penaltılarda kaybetti. Bu sonuçla birlikte Süper Lig'e son çıkan takım Fatih Karagümrük oldu.

Ancak küme düşmenin kaldırılmasıyla birlikte 21 takımın karşılaşacağı ve her hafta 1 takımın pas geçileceği Süper Lig için bazı kulüpler Adana Demirspor'un Süper Lig'e yükseltilip TFF'ye '22 takımlı lig' başvurusunda bulundu. Federasyonun ise bayramdan sonra toplanıp konuyu görüşeceği öğrenildi.

TFF 1. LİG EKİPLERİNDEN DESTEK
Öte yandan 'Demirsporsüperlige' başlığına TFF 1.Lig ekiplerinden İstanbulspor, "21 takımla oynanması planlanan Süper Lig'in bu sezon TFF 1.Lig Play-Off finali oynayan Adana Demirspor ile 22 takıma yükseltilmesini, TFF 2. Lig Play-Off finali oynayan Manisa Futbol Kulübü'nün ise TFF 1.Lig'e yükseltilmesini talep ediyoruz" açıklamasıyla destek oldu.

ise, "TFF 1. Lig Kulüpler Birliği olarak alınan ortak karar neticesinde; '21 takımla oynanması planlanan Süper Lig'in bu sezon TFF 1.Lig Play-Off finali oynayan Adana Demirspor ile 22 takıma yükseltilmesi' düşüncesinde hemfikir olunmuştur" açıklamasını yaptı.

BURAK YILMAZ'DAN DA DESTEK
Beşiktaş'tan ayrılarak Fransa Ligue 1 ekibi Lille'e transfer olan Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından Adana Demirspor logosu paylaşarak destek verdi.

  1. 01.08.2020
  2. Güncelleme: 01.08.2020 20:11
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