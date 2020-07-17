Menemen Altınordu - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
17 Temmuz 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Menemen Altınordu

Menemen Altınordu

1. 'de normal sezonunun 34. ve son haftası bugün oynanacak tek maçla başlayacak.

1. 'de normal sezonunun 34. ve son haftası bugün oynanacak tek maçla başlayacak. Haftanın açılış karşılaşmasında Menemenspor, saat 20.00'de 'yu konuk edecek. Ligde 43 puanla 11, Altınordu ise 36 puanla 14. sırada.
  1. 17.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Menemen Altınordu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA