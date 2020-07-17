‘Allah, Terim şansı versin!’ - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
17 Temmuz 2020, Cuma
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‘Allah, Terim şansı versin!’

‘Allah, Terim şansı versin!’

Akhisar'da takımıyla 'e yükselmenin hesaplarını yapıyor.

Akhisar'da takımıyla 'e yükselmenin hesaplarını yapıyor. Hedefleriyle ilgili A Spor'a konuşan Vural, ilginç bir açıklama yaptı. 4. sırada olan Akigolar'ın hocası "Keçiörengücü ile oynayacağız. Kazanmamız halinde, Erzurumspor kaybeder, A.Demirspor puan kaybederse biz çıkacağız. Allah bize şansı versin" dedi.
  1. 17.7.2020
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