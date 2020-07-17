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17 Temmuz 2020, Cuma
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Altay ilk peşinde

Altay ilk peşinde

1. Lig'de yarın 'la karşılaşacak Altay, rakibini yenip sezonun 2. yarısındaki ilk dış saha galibiyetini almayı hedefliyor.

1. Lig'de yarın 'la karşılaşacak Altay, rakibini yenip sezonun 2. yarısındaki ilk dış saha galibiyetini almayı hedefliyor. Cezası nedeniyle Osmanlı, A. Demir ve maçlarını tribünden takip eden teknik direktör bu kez takımının başında yer alabilecek.
  1. 17.7.2020
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