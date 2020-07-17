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17 Temmuz 2020, Cuma
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’ya 1 lazım

Bolu’ya 1 lazım

Akhisarspor'a 1-0 yenilen , ligde kalma umudunu karşılaşmasına bıraktı.

Son maçında Akhisarspor'a 1-0 yenilen , ligde kalma umudunu karşılaşmasına bıraktı. ekibinin ligde kalabilmesi için sınavından en az 1 puan alması gerek. Boluspor yenilirse 16. sıradaki 'un da puan kaybetmesini bekleyecek.
  1. 17.7.2020
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