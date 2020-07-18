Düğüm çözülüyor
TFF 1. Lig’de 34. hafta karşılaşmaları nefes kesecek. Saat 17.30’da başlayacak maçlar sonunda Süper Lig’e çıkacak 2. takım ve play-off sıralaması belirlenecek.
TFF 1. Lig'de Hatayspor'dan sonra Süper Lig'e direkt yükselecek ikinci takım bugün belli oluyor. BB Erzurumspor evinde Ümraniye'yi mağlup ederse diğer sonuçlara bakmadan mutlu sona ulaşacak. 3. sıradaki Adana Demir, İstanbul'u yenip, Erzurum da puan kaybederse direkt yükselecek. 4. basamaktaki Akhisar da maçını kazanıp üstündeki iki takımın kayıplarını bekleyecek. Direkt yükselme ihtimali zayıf da olsa bulunan Bursaspor da 3 puan alıp üstündekilerin yenilmesini bekleyecek.
KARAGÜMRÜK VE BOLU AVANTAJLI
Ligde play-off hattında ise bileti kesinleşmeyen iki takım bulunuyor. 53 puanlı Karagümrük, 1 puan alsa dahi, Altay'a karşı ikili averajda üstün olduğu için playoff'u garantileyecek. İzmir ekibi ise Giresun maçını kazanıp, Fatih Karagümrük'ün yenilgisini bekleyecek. Eskişehir ve Adana'dan sonra düşecek üçüncü takım ise yarın belli olacak. Düşmeye iki aday takımdan Bolu, Eskişehir deplasmanından 1 puan çıkarırsa tutunacak ve Osmanlı düşecek. Osmanlı'nın kalması için 3 puan yeterli olmayacak.
- 18.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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