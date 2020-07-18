Düğüm çözülüyor

TFF 1. Lig'de Hatayspor'dan sonra Süper Lig'e direkt yükselecek ikinci takım bugün belli oluyor. BB Erzurumspor evinde Ümraniye'yi mağlup ederse diğer sonuçlara bakmadan mutlu sona ulaşacak. 3. sıradaki Adana Demir, İstanbul'u yenip, Erzurum da puan kaybederse direkt yükselecek. 4. basamaktaki Akhisar da maçını kazanıp üstündeki iki takımın kayıplarını bekleyecek. Direkt yükselme ihtimali zayıf da olsa bulunan Bursaspor da 3 puan alıp üstündekilerin yenilmesini bekleyecek.

KARAGÜMRÜK VE BOLU AVANTAJLI

Ligde play-off hattında ise bileti kesinleşmeyen iki takım bulunuyor. 53 puanlı Karagümrük, 1 puan alsa dahi, Altay'a karşı ikili averajda üstün olduğu için playoff'u garantileyecek. İzmir ekibi ise Giresun maçını kazanıp, Fatih Karagümrük'ün yenilgisini bekleyecek. Eskişehir ve Adana'dan sonra düşecek üçüncü takım ise yarın belli olacak. Düşmeye iki aday takımdan Bolu, Eskişehir deplasmanından 1 puan çıkarırsa tutunacak ve Osmanlı düşecek. Osmanlı'nın kalması için 3 puan yeterli olmayacak.

