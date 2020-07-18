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18 Temmuz 2020, Cumartesi
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Düğüm çözülüyor

Düğüm çözülüyor

1. Lig’de 34. hafta karşılaşmaları nefes kesecek. Saat 17.30’da başlayacak maçlar sonunda ’e çıkacak 2. takım ve play-off sıralaması belirlenecek.

1. Lig'de Hatayspor'dan sonra 'e direkt yükselecek ikinci takım bugün belli oluyor. BB Erzurumspor evinde Ümraniye'yi mağlup ederse diğer sonuçlara bakmadan mutlu sona ulaşacak. 3. sıradaki , 'u yenip, da puan kaybederse direkt yükselecek. 4. basamaktaki Akhisar da maçını kazanıp üstündeki iki takımın kayıplarını bekleyecek. Direkt yükselme ihtimali zayıf da olsa bulunan da 3 puan alıp üstündekilerin yenilmesini bekleyecek.

KARAGÜMRÜK VE BOLU AVANTAJLI
Ligde play-off hattında ise bileti kesinleşmeyen iki takım bulunuyor. 53 puanlı Karagümrük, 1 puan alsa dahi, Altay'a karşı ikili averajda üstün olduğu için playoff'u garantileyecek. ekibi ise maçını kazanıp, 'ün yenilgisini bekleyecek. ve 'dan sonra düşecek üçüncü takım ise yarın belli olacak. Düşmeye iki aday takımdan , Eskişehir deplasmanından 1 puan çıkarırsa tutunacak ve Osmanlı düşecek. Osmanlı'nın kalması için 3 puan yeterli olmayacak.

  1. 18.7.2020
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